Песков предупредил о риске нового уровня эскалации конфликта

Передача Tomahawk может стать шагом в сторону «качественно нового уровня эскалации», заявил Песков. По его словам, позиция России по данному вопросу «предельно ясна» и хорошо известна и в США, и на Украине

Запуск крылатой ракеты Tomahawk (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II / U.S. Navy / Getty Images)

Если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, это может привести к новому витку эскалации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Вы слушали Маяк».

«Со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского и со стороны президента [США Дональда] Трампа фигурирует все время тема «Томагавков». Оценка российской стороной — в лице [президента страны Владимира] Путина, в лице [главы МИД России Сергея] Лаврова — мы об этом неоднократно говорили — давалась много раз. Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации», — сказал он.

По его словам, позиция России по данному вопросу «предельно ясна». «И она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в случае угрозы ударов ракетами Tomahawk по стране будет делаться все для обеспечения безопасности.

«Наши военные знают, что делать, у них есть военный потенциал и все необходимые возможности. Естественно, будет делаться все, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и интересы нашей страны. Также будет делаться все в настоящий момент для продолжения специальной военной операции до выполнения всех поставленных целей и задач», — объяснил он.

Песков добавил, что если представится возможность «перевести процесс» в политико-дипломатическое русло, то «это будет сделано».

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, предупреждал Путин. Песков отмечал, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.