Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России

Ислам Гусейнов пережил два покушения и был признан виновным по статье о мошенничестве. Региональную диаспору он возглавляет 20 лет, за этот период добился открытия площади и памятника, переименования школы в честь Гейдара Алиева

Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника губернатора Ислама Гусейнова лишили российского гражданства, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщает «73онлайн» со ссылкой на источник.

«Без комментариев», — сказал Гусейнов изданию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД и ФСБ региона, к Исламу Гусейнову, а также в пресс-службу Алексея Русских.

Чем известен Ислам Гусейнов

Гусейнову 56 лет. Он родился и вырос в городе Гянджа, последние 20 лет живет в Ульяновске. Диаспору он возглавляет с 2005 года.

В 2015 году Гусейнова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при оформлении земельного участка, находившегося в муниципальной собственности и отмывании доходов. По данным следствия, он выкупил участок муниципальной земли за 776 тыс. руб. тогда как на рынке участок стоил 6 млн руб., и вместо обещанной гостиницы стал строить многоквартирный дом. Суд признал его виновным по статье о мошенничестве и оправдал по статье о легализации денежных средств, приговорил к четырем годам условно с выплатой штрафа 1 млн руб. Гусейнов вину не признал.

На Гусейнова дважды покушались: в 2009 году, когда нападавший по ошибке ранил сотрудника ульяновской таможни и его супругу, и в 2012-м. Во второй раз погиб его охранник.

По инициативе Гусейнова в Ульяновске открыли памятник первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву (монумент стал первым на территории России посвященным ему памятником), разбили площадь его имени, и присвоили имя Гейдара Алиева ульяновской средней школе № 78. В 2022 году Гусейнов стал советником губернатора Алексея Русских на общественных началах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Гусейнова медалью «Прогресс». Ему также присвоена медаль «Дружба народов» правительства Ульяновской области.

Что происходило в отношениях России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана резко ухудшились после крушения 25 декабря 2024 года пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего по курсу Баку — Грозный. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян. Баку требовал от России признания вины и компенсации убытков.

Как рассказал президент Владимир Путин на саммите в Душанбе на прошлой неделе, российская система ПВО пыталась ударить по замеченному в небе украинскому беспилотнику. «И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — сообщил он. Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. Со слов Путина, экипажу было предложено совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет направился в аэропорт базирования. Алиев на саммите поблагодарил Путина за подробную информацию о ЧП. Лидеры также провели двустороннюю встречу, она продлилась около часа. После саммита Путин, отвечая на вопросы журналистов, происходящее до этого в отношениях с Баку описал как «кризис эмоций».

Обострение также происходило на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран. Так, в Екатеринбурге летом в центре конфликта оказалось дело братьев Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых задержали по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в 2001–2011 годах. Два фигуранта дела скончались после задержания. По версии Следственного комитета, один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджанская сторона с этими выводами не согласилась и возбудила уголовное дело по факту гибели и пыток своих граждан. Алиев назвал это «беспрецедентным актом» против народа Азербайджана.

В Азербайджане в июле арестовали восьмерых россиян, которым вменили транзит наркотиков и кибермошенничество. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки. В числе задержанных оказались IT-разработчики; их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными. Также были арестованы сотрудники «Sputnik Азербайджан».

Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых после встречи Алиева и Путина в октябре освободили из-под ареста в Баку. В Москве в обмен отпустили из-под стражи бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.