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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк раскрыл суть секретных приложений к «плану победы» Зеленского

Подоляк: в тайных приложениях плана Зеленского речь идет об ударах по России
Сюжет
Военная операция на Украине
В тайных приложениях мирного плана Зеленского, который он представил Раде, проговорены удары по территории России, рассказал Подоляк. Кремль счел план «эфемерным»
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: paparazzza / Shutterstock)

В секретных приложениях к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского речь идет об ударах по территории России, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью «РБК Украина».

«В приложениях к плану победы как раз-таки проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта... уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе где будет накапливаться, какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия», — пояснил Подоляк.

Владимир Путин заявлял, что снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.

В чем суть «плана победы» Зеленского и как на него отреагировали в мире
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

16 октября Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы». Он состоит из пяти пунктов, три из которых имеют засекреченные приложения.

План украинского лидера, в частности, включает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».

Тайные приложения, по словам Зеленского, Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Президент Украины рассчитывает, что в случае поддержки его плана боевые действия завершатся не позднее следующего года.

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Владимир Зеленский (слева)

Впервые Зеленский объявил о «плане победы» в конце августа, в сентябре он показал его президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты. 17 октября украинский лидер намерен представить свои предложения на заседании Европейского совета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел план Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.

Летом Путин выдвинул свои условия мира: вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от планов вступить в НАТО, закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, отмена западных санкций.

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Елена Чернышова
Михаил Подоляк Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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