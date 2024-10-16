«Бартерная сделка для Запада». ИноСМИ о «плане Зеленского»

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который он анонсировал полтора месяца назад. Как его оценивают зарубежные СМИ — в подборке РБК

Владимир Зеленский (слева) (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Al Jazeera (Катар)

«Речь прозвучала в тот момент, когда Украина несет потери на восточном фронте, а российские войска приближаются к стратегически важной победе — взятию Покровска. Украина также испытывает трудности с пополнением своих сил в условиях не пользующейся популярностью мобилизации, ограниченных запасов боеприпасов и доминирования России в небе.

Речь Зеленского была направлена на то, чтобы убедить измученную войной общественность в том, что боевые действия могут быть прекращены в ближайшее время».

Associated Press (США)

«Этот план рассматривается Украиной как способ укрепить свои позиции в любых переговорах с Москвой. Помимо приглашения в НАТО и получения разрешения на ракетные удары большей дальности, он предусматривает продолжение военных операций в России, таких как вторжение в приграничный район Курской области, которое началось в августе.

Просьба Зеленского о приглашении ставит НАТО в затруднительное положение. <...> НАТО изо всех сил пытается найти способ сблизиться с Украиной, не приглашая ее официально. «Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос будущего, а не настоящего», — признал Зеленский. Он считает, что такое приглашение изменило бы «геополитические расчеты» президента Владимира Путина.

[Но] генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после обнародования плана остался уклончивым. Несмотря на попытки [Зеленского] заручиться одобрением этого плана со стороны западных партнеров, никто из них пока публично не заявил о своей поддержке».

Spiegel (Германия)

«Список желаний украинского президента амбициозен. Вероятно, Зеленский также понимает, что многие из этих желаний не будут для него выполнены — или, во всяком случае, не будут выполнены своевременно. Но, по крайней мере, украинец предоставил своим партнерам конкретный перечень мер, детали которых можно обсудить.

Украине очень бы помогло, если бы были реализованы хотя бы некоторые из этих пунктов. Насколько это желательно и возможно, будет зависеть не в последнюю очередь от результатов президентских выборов в США. Но Украина делает ставку не только на Вашингтон, как это вытекает прежде всего из пятого пункта, но и, насколько это возможно, на Европу».

«Би-би-си» (Великобритания)

«Условия мира Зеленского все больше расходятся с ситуацией, в которой он находится. Перед депутатами он признал растущую усталость в своей стране. Его собственная усталость была написана на его лице, когда он сказал, что «победа стала для некоторых неудобным словом, и ее нелегко достичь». Национальная мораль постепенно рушится под тяжестью растущего числа жертв, спорного закона о мобилизации и непрекращающихся российских атак на территорию Украины.

Все больше распространяется мнение, что любое мирное соглашение должно включать в себя уступку территории Украиной в обмен на гарантии безопасности. Однако не было и намека на компромисс, который приблизил бы конец войны. Вместо этого Зеленский удвоил усилия, желая не уступать территорию Украины и заставить Россию вести переговоры посредством укрепления собственной армии».

Politico (США)

«В то время как российские войска медленно, но верно продвигаются по линии фронта, а будущая поддержка Украины находится под вопросом из-за предстоящих в следующем месяце президентских выборов в США, идет гонка за перспективой окончания войны на выгодных для Украины условиях.

Идея заключается в том, чтобы Украина получила железные гарантии безопасности от своих союзников и была хорошо вооружена, чтобы не позволить России использовать любую паузу в боевых действиях для перевооружения и последующего нападения».

The New York Times (США)

«Поддержат ли этот план союзники Киева, пока неизвестно. Зеленский недавно посетил Вашингтон и европейские столицы, чтобы ознакомить союзников Украины с этой стратегией, но реакция была ограниченной. Генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов [Вооруженных сил США], поставил план под сомнение, отметив, что он повторяет некоторые из предыдущих призывов Украины к увеличению военной помощи.

По мнению экспертов, учитывая контекст, речь Зеленского, похоже, была направлена в первую очередь на то, чтобы успокоить украинскую общественность и заручиться ее поддержкой в том, что Киев сможет переломить ситуацию на поле боя после того, как в этом году он постоянно уступал позиции российским войскам».

«Страна.ua» (Украина)

«Неудивительно, что этот план, по данным западных СМИ, вызвал большой скепсис на Западе. <...> Ни один из его пунктов не является прорывным, таким, который способен резко изменить ход войны. Приглашение в НАТО (если о нем будет принято решение, что неочевидно) вообще никак не повлияет на ход боевых действий, поскольку само вступление в альянс если и произойдет, то только уже после войны. А удары дальнобойными ракетами по РФ, по мнению экспертов, радикально на ситуацию на фронте не повлияют: Украина наносит удары «дальнобоем» по российским тылам на захваченных территориях уже много месяцев, но это не останавливает наступление армии РФ».

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

«План победы Зеленского звучит как бартерная сделка для Запада. Западные государства сейчас разделены: в то время как британцы, восточные европейцы и скандинавы настаивают на более жестком курсе по сдерживанию Москвы, что также означает более решительную поддержку Украины, Вашингтон и Берлин колеблются. Они опасаются, что удары западными крылатыми ракетами вглубь России или членство Киева в НАТО могут побудить Путина к эскалации, возможно, даже ядерной.

Зная, что дискуссии по столь деликатным вопросам ведутся в кругах уже несколько месяцев, Зеленский предпринял попытку вывести их на другой уровень. Он называет преимущества для стран-партнеров — как на экономическом, так и стратегическом уровне: с одной стороны, он предлагает углубленное сотрудничество между оборонными отраслями, а Запад уже извлекает большую выгоду из украинского опыта. С другой стороны, он предлагает доступ к сырью таким образом, о котором раньше никто не говорил публично».

El PaÍs (Испания)

«Зеленский стремится нанести последний удар, чтобы переломить становящуюся все более сложной ситуацию на фронте и усиливающееся давление со стороны союзников с целью прекращения войны, от которой «у Европы растет усталость», как в интервью FT призналась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Усталость обнаруживается не только в росте влияния популистских партий, которые делают ставку на прекращение поддержки Украины, но и в национальных бюджетах Франции и Германии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во вторник признал, что его правительство не выполнит в этом году обязательства по оказанию военной помощи Киеву в размере €3 млрд».