Удалось ли ЕС согласовать со странами Залива позицию по Украине

В Брюсселе прошел первый саммит Евросоюза и стран Персидского залива. Среди прочего стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Удалось ли им сблизить позиции — в материале РБК

Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, президент Европейского совета Шарль Мишель и наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (Фото: Johanna Geron / Reuters)

16 октября в Брюсселе состоялся первый в истории саммит ЕС и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Сопредседателями встречи выступили глава Совета ЕС Шарль Мишель и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. В повестке дня форума — экономическое взаимодействие, зеленая политика и глобальные вызовы.

В анонсе саммита говорится, что ЕС хотел бы выстроить «более стратегические отношения» со странами Персидского залива в период «сложной геополитической обстановки», что и предопределило обсуждение на встрече конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. При этом в финальную версию итогового коммюнике пришлось вносить корректировки — как сообщила Politico, представители ССАГПЗ, в частности, не согласились с предложенными ЕС формулировками по военной операции России на Украине.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council; ССАГПЗ) был учрежден 25 мая 1981 года как платформа для взаимодействия государств региона. Основные цели организации — политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. С 2005 года переговоры о вступлении в совет ведет Йемен. Генеральный секретариат организации находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Генеральный секретарь ССАГПЗ — Джасем Мухаммед аль-Будейви.

Бахрейн на саммите в Брюсселе представлял премьер-министр, наследный принц Хамад бен Иса аль-Халифа, Кувейт — премьер-министр, шейх Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах, Саудовскую Аравию — наследный принц Мухаммед бин Салман, Оман — заместитель премьер-министра по вопросам международного сотрудничества Асад бен Тарик Аль Саид, ОАЭ — заместитель эмира Дубая и министр финансов шейх Мактум ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Во вступительной речи эмир Катара выразил надежду, что сотрудничество ЕС и стран ССАГПЗ будет способствовать продвижению принципов справедливости, «далеких от любых двойных стандартов, которые подрывают коллективную безопасность».

Какие цели ставили участники саммита

Взаимодействие ЕС со странами Персидского залива в основном происходит в экономической плоскости. На сайте Совета ЕС указано, что союз является вторым по значимости торговым партнером стран ССАГПЗ, а взаимная торговля в 2023-м оценивается в €170 млрд. Кроме того, в Брюсселе отмечают, что с 2020-го импорт энергоресурсов из стран Персидского залива в ЕС вырос более чем в три раза из-за изменений в цепочках поставок после начала военных действий на Украине (в 2023 году на страны ССАГПЗ пришлось 75% импорта энергоресурсов).

Отчасти подходы к взаимодействию в экономической области между ЕС и ССАГПЗ были определены в соглашении о сотрудничестве, подписанном в 1989 году. В нем в том числе говорится о необходимости регулярного диалога по вопросам изменения климата и энергетики. Тогда же был учрежден Совет ЕС-ССАГПЗ, в рамках которого проходят регулярные встречи на уровне министров иностранных дел. На одной из них, прошедшей в феврале 2022-го, была принята совместная программа сотрудничества на 2022–2027 годы. В июне 2022-го ЕС впервые назначил своего специального представителя в странах Персидского залива — Луиджи Ди Майо.

В 1990 году ЕС и страны Персидского залива также запустили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле в 1990 году, однако из-за разногласий консультации были приостановлены в 2008-м. Тем не менее в ЕС уверены, что сотрудничество с ССАГПЗ в сфере торговли и инвестиций возможно. По данным Reuters, в марте ОАЭ негласно призвали ЕС начать переговоры по отдельному торговому пакту. А в июле министр внешней торговли ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри выразил надежду, что в этом году переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и ССАГПЗ возобновятся. Кроме того, страны Залива заинтересованы в либерализации визового режима с ЕС (в настоящее время только гражданам ОАЭ не требуются визы для краткосрочного пребывания на территории Союза).

При этом, как отмечает Reuters, этот саммит — часть дипломатических усилий ЕС, направленных на международную изоляцию России. Агентство напоминает, что после начала российской военной операции на Украине ЕС уже обращался и к другим региональным объединениям — в частности, организовал саммит со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), а также впервые за восемь лет провел встречу с сообществом СЕЛАК (страны Карибского бассейна и Латинской Америки).

В связи с этим примечательно, что на встречу в Брюсселе прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Ранее стало известно, что его участие в грядущем саммите БРИКС в Казани не ожидается. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что из всех участников организации только Саудовская Аравия в этот раз не будет представлена на высшем уровне — королевство направит в Казань министра иностранных дел принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда.

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС в рамках последнего расширения, которое состоялось 1 января 2024 года. Однако в этом же месяце министр торговли королевства Маджид аль-Касаби опроверг эту информацию, отметив, что окончательное решение еще не принято. В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы «нет сомнений насчет статуса Саудовской Аравии в БРИКС», при этом, по его словам, Москва готова предоставить Эр-Рияду все возможности для реализации интересов в организации «в тот момент, когда это будет комфортным для королевства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 октября, что статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен как раз на саммите в Казани. «Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, от этого уже будем делать выводы», — отметил он.

Каков подход сторон к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Во вступительной речи Шарль Мишель отметил, что на сегодняшний день глобальная стабильность «вновь оказалась под угрозой» из-за драматических событий на Ближнем Востоке и конфликта на Украине и потому ЕС и ССАГПЗ необходимо объединить усилия.

Reuters пишет, что ЕС на этом саммите надеялся донести до региона свою позицию по этим конфликтам, хотя в Брюсселе и понимали, что страны Персидского залива вряд ли будут готовы согласовать жесткие формулировки с обвинениями в адрес России.

Аль Тани, говоря о кризисе на Ближнем Востоке, отметил на саммите, что страны Персидского залива не могут принять тот факт, что Израиль «сделал военные преступления чем-то законным». По его словам, необходимо найти скорейшее решение по урегулированию этого конфликта, основанное на формуле двух государств, а также немедленно установить режим прекращения огня в Газе и Ливане. Комментируя военные действия на Украине, он отметил, что позиция стран ССАГПЗ «основана на принципах международного права и Устава ООН, которые отстаивают суверенитет государств, их территориальную целостность, а также невмешательство во внутренние дела стран». По его словам, страны Залива поддерживают всех посредников, которые пытаются найти мирное урегулирование этого конфликта.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости немедленного прекращения огня в Газе и Ливане. По ее словам, важно обеспечить как защиту мирных граждан в Газе, там и освободить всех израильских заложников из плена ХАМАС. Говоря о конфликте на Украине, фон дер Ляйен отметила, что для стран ССАГПЗ тема суверенитета «очень чувствительна» и потому они могут работать вместе, чтобы остановить военные действия там.

Страны ССАГПЗ занимают относительно нейтральную позицию по конфликту на Украине и не присоединились к западным санкциям против России. Тем не менее все шесть проголосовали за резолюцию ES-11/1 Генассамблеи ООН (от 2 марта 2022 года), в которой осуждается заявление Москвы «о проведении «специальной военной операции» на Украине» и содержится требование «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска с территории соседнего государства.

Politico отмечала, располагая проектом итогового коммюнике, что сторонам не удается сформировать единый подход к конфликту на Украине. В частности, страны Персидского залива не согласились с положением, в котором содержался призыв прекратить оказывать помощь России, а Иран осуждался за предоставление Москве ракет и беспилотников (Москва и Тегеран неоднократно называли сообщения о таких поставках фейками). Вместо этого они предложили более общую формулировку с призывом ко всем странам прекратить поставки оружия в зону конфликта. В другом разделе страны ССАГПЗ предложили убрать абзац с обещанием усилить взаимодействие по борьбе с обходом антироссийских санкций.

В результате в итоговой версии коммюнике в разделе, посвященном конфликту на Украине, не оказалось жестких формулировок. В частности, там говорится следующее.

Стороны подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

Приветствуются посреднические усилия стран ССАГПЗ по гуманитарным вопросам (включая обмен военнопленными и воссоединение семей), а также проведение международных встреч в Копенгагене и Джидде, как и признаются усилия ЕС и Швейцарии по содействию справедливому и прочному миру на Украине.

Стороны напоминают о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, в которой содержится требование к России немедленно вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ».

Стороны осуждают нападения на гражданских лиц, гражданскую и критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, что, в частности, увеличивает риски в области ядерной безопасности.

Стороны обязуются поддерживать инициативы по созданию рамок для «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав ООН».

Отличаются подходы у ЕС и стран Персидского залива и к кризису на Ближнем востоке, указывает Financial Times, указывая на более произраильские настроения в Европе, особенно в Чехии и Венгрии. «У нас нет единого мнения по всем вопросам, и, конечно, согласование документов с этой частью мира — не всегда легкий процесс <…> Это не секрет, что даже внутри ЕС существуют разные позиции по этим темам», — заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Катарское издание The New Arab также скептически охарактеризовало эту встречу в Брюсселе, отметив, что она вряд ли принесет «что-то большее, чем общие слова об обязательствах по улучшению сотрудничества».

В раздел коммюнике, посвященном конфликту на Ближнем Востоке, вошли следующие положения.