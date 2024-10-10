В Кремле назвали самую удобную формулу включения новых стран в БРИКС

Наиболее удобный способ расширения списка участников БРИКС — это формула страна-партнер, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин во время сессии №1 пленарного заседания парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, июль 2024 года (Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС)

Формула страна-партнер — самая подходящая для расширения БРИКС, учитывая, что количество стран-членов уже резко увеличилось до десяти. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент РБК.

«Мы всячески способствуем тому, чтобы эти [новые страны-члены] плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС. В настоящее время мы считаем, что было бы удобнее включать новых участников через формулу государство-партнер», — отметил Ушаков.

По его словам, у России есть свои приоритеты и соображения на тот счет, кого можно было бы предложить в качестве государства — партнера БРИКС.

«Естественно, мы считаем, что вполне логично рассмотреть заявки тех стран СНГ, которые заинтересованы в членстве в БРИКС. Если смотреть более широко, то я считаю, что авторитету БРИКС поспособствовало бы, если бы то или иное место в нашем содружестве заняла бы такая страна, как Индонезия», — отметил Ушаков.

По его словам, «двери БРИКС для наших единомышленников открыты», но на сегодняшний день в организации нет единой точки зрения по поводу приема новых участников. «Некоторые из нынешних стран-членов считают, что лучше остановиться на десятке. Другие выступают за дальнейшее расширение: более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов. Это непростой вопрос, и им лидеры займутся на казанском саммите», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что на сегодняшний день было получено 33 обращения от стран, которые желают подключиться в той или иной форме к БРИКС — будь то полномасштабное членство или сотрудничество на уровне стран-партнеров».

По словам Ушакова, приглашения на саммит БРИКС в Казани были направлены 38 государствам (включая страны-участницы). В настоящей момент 32 страны подтвердили свое участие: 24 из них будут представлены на саммите на уровне лидеров, восемь — на уровне вторых или третьих лиц. Все страны — члены организации, за исключением Саудовской Аравии, будут представлены на уровне глав государств. «Время еще остается, круг участников может пополниться», — заключил Ушаков.

В настоящее время в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР. Последнее расширение организации произошло 1 января 2024 года. В БРИКС в 2024 году планировала вступить Аргентина, однако в конце 2023 года президент страны Хавьер Милей сообщил, что в настоящее время Буэнос-Айрес считает нецелесообразным участие в ней.

О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Турция, Таиланд, Малайзия, Азербайджан. Лавров говорил, что организация решила взять паузу по вопросу новых участников, чтобы «переварить» вновь прибывших.

БРИКС сложилась как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на международной арене, и не претендует на роль полюса в полицентричном мире, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин говорил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил долю «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония).