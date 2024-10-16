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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

Politico: США не помогают Украине сбивать ракеты из-за риска войны с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский неоднократно просил союзников помогать сбивать российские ракеты над Украиной, так же как США помогают Израилю. Однако источники Politico заявили, что это невозможно, поскольку такие действия грозят войной с Россией
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Соединенные Штаты помогают сбивать ракеты над Израилем, но не над Украиной, потому что Россия в отличие от Ирана — ядерная держава. Об этом изданию Politico рассказали источники среди высокопоставленных чиновников США.

Издание напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных союзников оказывать Киеву помощь, аналогичную той, что предоставляется Тель-Авиву. «Если союзники совместно сбивают ракеты в небе Ближнего Востока, почему до сих пор нет решения сбивать беспилотники и ракеты над Украиной?» — задавался он вопросом, объясняя ситуацию двойными стандартами.

Источники Politico пояснили, что в случае с помощью Израилю США могут действовать смелее, поскольку нет риска начала ядерной войны. «Жесткий ответ, который украинцы, возможно, не захотят услышать, но, к сожалению, он истинен: мы можем пойти на риск сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо больше риска попытаться сделать это с Россией», — заявил один из собеседников издания.

Два украинских офицера ПВО в разговоре с Politico также указали, что Израиль в отличие от Украины — небольшая страна, а значит США могут использовать для его защиты корабельные системы ПВО. Украина намного больше, и системы ПВО на кораблях уже не помогут: союзникам нужно будет разместить их на западной границе страны, с которой смогут защищать только близлежащую территорию.

В то же время, по словам пресс-секретаря украинских ВВС Юрия Игната, союзники Украины и так принимают активное участие в конфликте, «хотя и на большом расстоянии». В частности, они «сигнализируют» о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции, «дают знать, когда и где россияне готовят атаку».

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Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что блок не намерен напрямую ввязываться в конфликт Киева и Москвы, поэтому не станет сбивать российские ракеты над Украиной.

В то же время в граничащей с Украиной Польше по-разному оценивали возможность помощи Киеву в перехвате ракет. Так, глава МИДа Радослав Сикорский говорил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, для обеспечения собственной безопасности и членство в НАТО «не отменяет» этого. А министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, напротив, ссылался на позицию альянса: по его словам, ни одна страна не примет подобное решение «в индивидуальном порядке» и в НАТО сторонников такой идеи нет.

МИД России обещал, что если польские власти поддадутся «авантюрному порыву» и решатся перехватить российские дальнобойные средства поражения, то реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие Иран Израиль Россия США ПВО Военная операция на Украине
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