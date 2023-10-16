Путин обсудит конфликт Израиля и ХАМАС с Нетаньяху и Аббасом

У президента запланированы телефонные разговоры с пятью лидерами на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщил его помощник Юрий Ушаков. «Сегодня у нас, можно сказать, такой «мощный выстрел», — отметил он

Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

У президента Владимира Путина в понедельник запланированы телефонные разговоры с пятью лидерами на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в частности он переговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня у нас, можно сказать, такой «мощный выстрел»: пять телефонных разговоров», — отметил Ушаков.

По словам помощника президента, Путин уже переговорил с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси. «В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — уточнил он.

Таким образом, перед визитом в Китай глава государства побеседует с «основными странами, имеющими отношение к этому конфликту», изложит позицию России и выслушает соображения коллег, рассказал помощник Путина. Он указал, что президент «внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта». Ушаков также напомнил о разговоре Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который прибыл с визитом в Москву на прошлой неделе, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин на встрече с иракским премьером, в частности, предлагал решить конфликт путем создания независимого палестинского государства. Позднее он также отмечал, что Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». «Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — считает президент. Происходящее на Ближнем Востоке он связал с «провалом» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы. При этом Путин указывал, что Израиль имеет право на защиту после «беспрецедентной по своей жестокости атаки» со стороны палестинской группировки ХАМАС. В то же время он предупредил, что наземная операция в секторе Газа в случае ее проведения Израилем чревата «серьезными последствиями для всех сторон».