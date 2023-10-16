Путин обсудит конфликт Израиля и ХАМАС с Нетаньяху и Аббасом
У президента Владимира Путина в понедельник запланированы телефонные разговоры с пятью лидерами на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в частности он переговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.
«Сегодня у нас, можно сказать, такой «мощный выстрел»: пять телефонных разговоров», — отметил Ушаков.
По словам помощника президента, Путин уже переговорил с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси. «В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — уточнил он.
Таким образом, перед визитом в Китай глава государства побеседует с «основными странами, имеющими отношение к этому конфликту», изложит позицию России и выслушает соображения коллег, рассказал помощник Путина. Он указал, что президент «внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта». Ушаков также напомнил о разговоре Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который прибыл с визитом в Москву на прошлой неделе, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин на встрече с иракским премьером, в частности, предлагал решить конфликт путем создания независимого палестинского государства. Позднее он также отмечал, что Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». «Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — считает президент. Происходящее на Ближнем Востоке он связал с «провалом» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы. При этом Путин указывал, что Израиль имеет право на защиту после «беспрецедентной по своей жестокости атаки» со стороны палестинской группировки ХАМАС. В то же время он предупредил, что наземная операция в секторе Газа в случае ее проведения Израилем чревата «серьезными последствиями для всех сторон».
В 1922 году мандат на управление Палестиной получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.
В 1948 году было провозглашено только еврейское государство — Израиль. На Израиль сразу же напали армии соседних арабских государств. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны и они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).
В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988 году было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.
Сейчас палестинские территории разделены на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В первом власть захватило исламистское движение ХАМАС, и эксклав практически вышел из подчинения Палестинской национальной администрации, политику которой определяет крупнейшая политическая партия Палестины — ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»). Лидер ФАТХ, Махмуд Аббас — президент Палестины.