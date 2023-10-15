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Палестино-израильский конфликт ,  
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Путин предложил не сравнивать войну Израиля с операцией на Украине

Путин призвал не сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с операцией на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
Масштабы конфликтов на Ближнем Востоке и Украине несравнимы, считает Путин. Если вдруг США захотят воевать с Россией, это будет «другая совсем война, не проведение специальной военной операции»; Москва хочет мира, сказал он
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке, где продолжается война палестинского исламистского движения ХАМАС с Израилем, по масштабу нельзя сравнить с боевыми действиями на Украине, считает президент Владимир Путин.

Путин сказал об этом, отвечая на просьбу репортера телеканала «Россия» Павла Зарубина прокомментировать доклад комиссии при конгрессе США, авторы которого заявили о необходимости укреплять обороноспособность Соединенных Штатов и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем,

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они [США] хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал на это президент.

ХАМАС 7 октября объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и нанес ракетные удары по стране. Отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израиль официально перешел в состояние войны, а 10 октября объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа из-за непрекращающихся столкновений с ХАМАС. С обеих сторон погибли тысячи людей.

Путин, ранее комментируя новое обострение на Ближнем Востоке, заявил, что США пытались «монополизировать» урегулирование палестино-израильского конфликта, но у них не получилось. По мнению президента, американские власти отошли от инструментов решения конфликтов, в которые ранее были включены несколько других стран, в том числе и Россия.

11 октября российский президент заявил, что Москва всегда выступала за создание суверенной Палестины, и призвал «успокоить ситуацию» в Израиле, чтобы «минимизировать или свести к нулю» жертвы среди мирных жителей. Позднее Путин сказал, что Израиль имеет право защищать себя, поскольку подвергся беспрецедентному нападению ХАМАС.

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Путин 5 октября заявил, что с начала летнего контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек и 557 танков, российская сторона общие потери за этот период не раскрывала. 

В секторе Газа в результате боевых действий к 15 октября погибли 2329 мирных жителей, в Израиле при нападении ХАМАС погибли порядка 1,3 тыс. человек, в том числе иностранцы. Число погибших израильских военных, по данным ЦАХАЛ, выросло до 279.

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Владимир Путин Военная операция на Украине Ближний Восток ХАМАС Израиль США
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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