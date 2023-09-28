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Глава Курчатовского института предложил возобновить ядерные испытания

Глава Курчатовского института Ковальчук предложил возобновить ядерные испытания
По мнению Михаила Ковальчука, в текущей геополитической ситуации России нужно провести ядерные испытания, как это делал СССР в ответ на действия США. Путин допускал, что Москва проведет их, но только после Вашингтона
Михаил Ковальчук (справа) на открытии выставки &laquo;Эффект Курчатова-Александрова&raquo; в Государственном центральном музее современной истории России, Москва
Михаил Ковальчук (справа) на открытии выставки «Эффект Курчатова-Александрова» в Государственном центральном музее современной истории России, Москва (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

России следует вернуться к проведению ядерных испытаний, учитывая геополитическую ситуацию, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он напомнил, что в 1961 году Советский Союз провел испытания самой мощной термоядерной «Царь-бомбы» (более 50 мегатонн) в ответ на действия США. После этого «американцы сразу стали договариваться, мгновенно», отметил Ковальчук.

«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Ковальчук счел правильной идеей привести политику России в области ядерного сдерживания в соответствии с геополитическими обстоятельствами. Он отметил, что другие страны должны увидеть решимость России в отстаивании своей безопасности.

Испытания «Царь-бомбы» прошли на полигоне на Новой Земле (архипелаг находится в Северном Ледовитом океане на севере Архангельской области) 30 октября 1961 года. Разрушительная сила бомбы была в несколько тысяч раз больше, чем у американского «Малыша», сброшенного на Хиросиму в 1945 году. Взрывная волна обошла Землю три раза.

США проводили подобные ядерные испытания в 1950-х годах. Последние ядерные испытания в СССР прошли в 1990 году, США — в 1992-м. Россия с 1990-го придерживается одностороннего моратория на их проведение, в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но документ фактически не действует, так как его подписали или ратифицировали не все 44 страны, которые в момент обсуждения договора обладали ядерным потенциалом и техникой.

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Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в феврале этого года заявил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к проведению ядерных испытаний на случай, если такие решат провести США. По его словам, Москве «доподлинно известно», что в Вашингтоне «задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия». Россия не будет проводить такие испытания первой, подчеркнул он.

МИД страны в августе пояснил, что Москва не собирается отзывать свою ратификацию ДВЗЯИ, и призвал «воздерживаться от каких-либо провокаций и спекуляций относительно перспектив возобновления ядерных испытаний применительно к России».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерные испытания ядерная бомба Курчатовский институт Михаил Ковальчук
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