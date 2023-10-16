Латинский патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на заложников в Газе

Кардинал выразил готовность отправиться в заложники к ХАМАС вместо детей, которых удерживают боевики. По последним данным, в заложники взяты 199 человек

Пьербаттиста Пиццабалла (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла предложил обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем», — заявил он на видеоконференции с итальянскими журналистами.

По данным Армии обороны Израиля, в заложники во время нападения ХАМАС были взяты по меньшей мере 199 человек, среди них есть иностранцы, в том числе россияне. Боевики также заявляли о гибели заложников при ударах Израиля. ХАМАС предупредил, что не будет освобождать пленников до завершения военных действий.

Латинский патриарх Иерусалима является одним из архиепископов Римско-католической церкви, его юрисдикция распространяется на Израиль, Палестину, Иорданию и Кипр. Это один из пяти епископов Римско-католической церкви латинского обряда, которые носят титул патриарха. Пиццабалла был назначен латинским патриархом Иерусалима в 2020 году, до этого четыре года он был апостольским администратором патриархата при вакантном престоле. 30 сентября этого года папа римский Франциск дал ему сан кардинала. Пиццабалла стал первым кардиналом, чья резиденция находится в Иерусалиме. Он прибыл в город уже после начала войны с ХАМАС.