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Bloomberg узнал о плане ЕК ввести динамическое ценообразование на газ

Bloomberg: ЕК планирует ввести динамическое ценообразование на газовой бирже
Среди стран, которые выступают за ограничение колебаний цен на газ в диапазоне 5% Bloomberg называет Италию, Грецию, Польшу и Бельгию. По данным агентства, это временный механизм до появления нового эталона для СПГ
Фото: Justin Jane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Jane / EPA / ТАСС

Еврокомиссия может ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

Динамическое ценообразование — это инструмент для математического подбора цены на определенный товар или услугу в конкретный момент времени. Работает как реакция на колебания спроса: предприятия могут изменять цены на основе алгоритмов, которые учитывают цены конкурентов, спрос и предложение и другие внешние факторы на рынке.

«Это [динамическое ценообразование] поможет избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к затруднениям с поставками природного газа в некоторые государства-члены», — говорится в документе ЕК.

По данным Bloomberg, пакет мер также будет включать временный механизм ограничения внутридневных скачков цен, чтобы избежать крайней волатильности на рынках энергетических деривативов. Цель механизма, отмечает агентство, «обеспечить более надежный механизм ценообразования», защитив энергетические компании региона от скачков цен и помогая им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе.

Так, ограничить колебания цен в диапазоне 5% требуют, в частности, Италия, Греция, Польша и Бельгия. Bloomberg пишет, что эти страны также предложили регулярно пересматривать этот диапазон, чтобы отражать колебания других ключевых ориентиров, таких как цена на сырую нефть, уголь и газ в Северной Америке и Азии.

В соответствии с проектом ЕК, динамический ценовой предел будет введен в действие, пока Евросоюз работает над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа. Новый индекс будет введен к концу 2022 года, а контрольный показатель, по данным агентства, будет доступен к началу 2023 года.

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Как пишет Reuters, лидеры ЕС будут обсуждать этот и другие варианты борьбы с энергокризисом в конце этой недели. Окончательный вариант проекта ЕК должен быть озвучен 21-22 октября.

В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок), однако поставки голубого топлива сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

Президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза.

На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии выражали опасения, что трудной для Евросоюза будет не только следующая зима, но и несколько последующих. В Европе настал конец изобилия из-за ресурсного и климатического кризиса, заявил в конце августа французский президент Эмманюэль Макрон.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
газ ценообразование Еврокомиссия поставки газа
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