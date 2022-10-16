МИД Украины связал крещение Руси с вступлением в ЕС

В МИД Украины заявили, что князь Владимир в 988 году выступал за вступление Киева в ЕС

Князь Владимир во время крещения Руси в 988 году решил, что Киеву нужно вступить в Европейский союз, сообщило на свое странице в Twitter министерство иностранных дел Украины.

«Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — говорится в сообщении ведомства.