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Рогов заявил о смене плана украинских сил по захвату Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ сосредоточили силы в Херсонской области для форсирования Днепра
ВСУ сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, чтобы форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС, заявил член совета запорожской администрации Владимир Рогов
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав другие места для форсирования Днепра — теперь силы ВСУ сосредоточились в западных частях Каховского водохранилища, а не в северной, как это было раньше, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — сказал он.

По его словам, украинские войска сосредоточили силы для форсирования водоема в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской. «Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков», — подчеркнул Рогов.

9 октября Рогов говорил, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области «немыслимое число наемников». Спустя два дня он заявил, что украинские силы хотят реализовать свои планы, в том числе по захвату Запорожской АЭС, до наступления осенней холодной и дождливой погоды.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

После того как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, президент Владимир Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встреч с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что ему удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг АЭС.

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Владимир Рогов Запорожская АЭС ВСУ
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