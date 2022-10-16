Рогов заявил о смене плана украинских сил по захвату Запорожской АЭС

ВСУ сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, чтобы форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС, заявил член совета запорожской администрации Владимир Рогов

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав другие места для форсирования Днепра — теперь силы ВСУ сосредоточились в западных частях Каховского водохранилища, а не в северной, как это было раньше, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — сказал он.

По его словам, украинские войска сосредоточили силы для форсирования водоема в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской. «Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков», — подчеркнул Рогов.

9 октября Рогов говорил, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области «немыслимое число наемников». Спустя два дня он заявил, что украинские силы хотят реализовать свои планы, в том числе по захвату Запорожской АЭС, до наступления осенней холодной и дождливой погоды.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом». Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

После того как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, президент Владимир Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.

Читайте на РБК Pro Pro «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Саммари Pro Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать Статьи Pro Рынок труда: 5 ключевых трендов новой реальности Рынок труда: 5 ключевых трендов новой реальности Прогнозы Pro Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов Статьи Pro 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи Статьи Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Инструкции Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встреч с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что ему удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг АЭС.