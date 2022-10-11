Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Установить контроль над украинскими военными позициями в Запорожской области можно быстрее, чем многим кажется, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату [Запорожской] АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — сказал Рогов.

По его словам, наступление украинских военных может начаться уже 14 октября, так как этот день Киев считает днем защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России).

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области украинская сторона скопила «немыслимое число наемников», говорил ранее Рогов, там находятся представители более 30 стран. Помимо стягивания военных к линии фронта, по его словам, Киев снимает «ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена». Тогда сроки активизации боевых действий Рогов оценивал максимум в две-три недели.

9 октября Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на запорожском. Ведомство сообщало, что в этом районе российские военные нанесли удары по месту дислокации наемников из иностранного легиона на Хортице (остров на Днепре в черте города Запорожье), а также по месту расположения бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.