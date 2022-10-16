Володин пообещал, что Дума приоритетно рассмотрит обращения о мобилизации

Частичная мобилизация должна пройти в соответствии с федеральными законами и президентскими указами, подчеркнул спикер Госдумы. Он предложил обращаться с жалобами в нижнюю палату и пообещал помощь депутатов

Гражданам, которые столкнулись с нарушениями порядка частичной мобилизации, следует обращаться в Госдуму, там подобные обращения будут рассматривать в приоритетном порядке, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами, — подчеркнул он. — Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь».

Володин предложил подписчикам обращаться к нему и в комментариях в «Телеграме», «сообщения изучаются».

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. На протяжении этого времени в разных регионах страны сообщали о нарушениях: например, о призыве не подлежащих мобилизации граждан или ненадлежащем обеспечении военнослужащих в местах подготовки. Президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что в ходе мобилизации «возникает много вопросов». «Если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований», — подчеркнул он.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал плачевным состояние системы учета пребывающих в запасе россиян. Член СПЧ Кирилл Кабанов задался вопросом, кто и куда потратил выделенные на ее поддержание и развитие средства. «Системой мобилизационной подготовки никто не занимался, начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами. Результат очевиден», — заявил Кабанов.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев связал допущенные ошибки со «стандартным раздолбайством» и напомнил, что в России не было мобилизации более 80 лет.

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В нескольких российских регионах при военкоматах создали специальные рабочие группы, которые принимают жалобы на допущенные в ходе мобилизации ошибки. В ряде регионов отменили решения о мобилизации нескольких десятков человек.

Путин 15 октября заявил, что частичная мобилизация может завершиться в течение двух недель.