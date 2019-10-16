Палата представителей отложила голосование по процедуре импичмента Трампу

Палата представителей США полного состава отложила голосование, которое разрешает провести процедуру импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер нижней палата конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает CNBC.

По ее словам, подобными действиями конгрессмены-демократы игнорируют призывы Белого дома и республиканских законодателей провести соответствующее голосование.

«Мы здесь не для того, чтобы блефовать. Это для нас не игра. Это смертельно важно», — заявила Пелоси.

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