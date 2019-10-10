Трамп попросил права для сотрудничества с демократами по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать в рамках процедуры импичмента, если демократы Палаты представителей «дадут нам наши права». Об этом сообщает агентство Reuters.

На вопрос о том, будет ли он сотрудничать с демократами, ведущими разбирательство, если они проведут голосование по вопросу об импичменте, Трамп сказал журналистам: «Да, будем. Мы сделаем это, если они предоставят нам наши права».

По его словам, сенаторы-демократы лишили Республиканскую партию права на адвокатов. «Они не дают нам никакой честной игры, это самая несправедливая ситуация, которую мы видели, никаких адвокатов», — сказал он.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования по делу об импичменте Трампа 24 сентября после анонимной жалобы о предполагаемом ненадлежащем взаимодействии президента с властями Украины. Информатор предполагал, что Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать расследование против сына бывшего вице-премьера США Джо Байдена Хантера.