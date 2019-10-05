У Белого дома запросили документы по расследованию в рамках импичмента

У Белого дома запросили документы по расследованию в рамках импичмента

Демократы палаты представителей потребовали от администрации Трампа предоставить документы до 18 октября. Они, в частности, хотят выяснить, кто, кроме президента, принимал участие в июльском разговоре с Зеленским

Дональд Трамп (справа) (Фото: Carolyn Kaster / Associated Press)

Демократы нижней палаты Конгресса США запросили у администрации Белого дома документы, которые связаны с расследование в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Этот запрос был инициирован председателями трех комитетов палаты представителей — главой комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом, руководителем комитета по разведке Адамом Шиффом и председателем комитета по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом.

«Мы глубоко разочарованы тем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, но его действия не оставляют нам другого выбора, кроме как отправить запрос», — говорится в их совместном комментарии.

Конгрессмены обязали администрацию Трампа предоставить документы в срок до 18 октября. Они уточнили, что намерены получить документы, в частности, связанные с телефонным звонком от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования. Они хотят выяснить, кто, кроме Трампа, разговаривал с украинским лидером по телефону.

«Эта повестка ничего не меняет — просто больше запросов документов, потерянное время и доллары налогоплательщиков, которые в конечном счете покажут, что президент не сделал ничего плохого», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.