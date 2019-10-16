Эрдоган заявил об альтернативе поставкам американских истребителей F-35

Президент Турции сообщил о поступлении предложений по поставкам истребителей из «нескольких мест», которые смогут стать альтернативой закупке американских F-35

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после рабочей поездки из Азербайджана, о том, что Анкаре поступают альтернативные предложения поставкам американских истребителей F-35. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

«Альтернативы готовы. Есть места, где мы можем купить [другие истребители] уже сейчас и предложения приходят», — заявил президент.

Турция была одним из участников разработки американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, однако их поставки Анкаре оказались под угрозой. Причиной тому стал подписанный Турцией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, которые производит Россия.

В США неоднократно заявляли, что эта сделка несет угрозу для оружейной программы Пентагона, касающейся производства F-35. Американские власти на протяжении долгого времени пытались убедить Турцию отказаться от покупки С-400 в пользу американских ЗРК Patriot, что, по мнению США, в дальнейшем позволит американцам продать Анкаре истребители F-35. Несмотря на это, Турция решила не принимать предложение Соединенных Штатов.