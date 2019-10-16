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Эрдоган заявил об альтернативе поставкам американских истребителей F-35
Президент Турции сообщил о поступлении предложений по поставкам истребителей из «нескольких мест», которые смогут стать альтернативой закупке американских F-35
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после рабочей поездки из Азербайджана, о том, что Анкаре поступают альтернативные предложения поставкам американских истребителей F-35. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

«Альтернативы готовы. Есть места, где мы можем купить [другие истребители] уже сейчас и предложения приходят», — заявил президент.

Турция была одним из участников разработки американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, однако их поставки Анкаре оказались под угрозой. Причиной тому стал подписанный Турцией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, которые производит Россия.

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В США неоднократно заявляли, что эта сделка несет угрозу для оружейной программы Пентагона, касающейся производства F-35. Американские власти на протяжении долгого времени пытались убедить Турцию отказаться от покупки С-400 в пользу американских ЗРК Patriot, что, по мнению США, в дальнейшем позволит американцам продать Анкаре истребители F-35. Несмотря на это, Турция решила не принимать предложение Соединенных Штатов.

В июле президент США Дональд Трамп объявил, что Турция, вероятнее всего, лишится права покупать F-35, после чего Эрдоган заявил, что Анкара будет искать альтернативные варианты. В августе Yeni Safak узнала, что Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что Москва готова продавать Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если у Турции будет желание их приобрести.

Автор: Михаил Юшков
Теги: F-35, Реджеп Тайип Эрдоган, истребители
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