СМИ узнали о новом предложении США для Турции по истребителям F-35

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд предложил Анкаре новую сделку по покупке американских истребителей F-35, передает газета Haberturk.

По данным СМИ, со своим предложением посол выступил устно, а в письменном виде США направят его Турции позже. Отмечается, что Саттерфилд также предложил продать Турции систему ПРО Patriot, снизить тарифы на сталь и алюминий и новое экономическое соглашение, которое позволит увеличить двустороннюю торговлю с $19 млрд до $100 млрд.

Ранее о попытках вернуть Турцию в программу Соединенных Штатов по истребителям F-35 заявил сенатор-республиканец Лидси Грэм. По его словам, Турция — «очень важный союзник, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона».

В 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 за $2,5 млрд. Первые поставки компонентов зенитно-ракетных систем в Анкару начались 12 июля. США выступили против российско-турецкой сделки, заявив, что решение Турции делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35. Позже американский президент Дональд Трамп официально отказался от передачи Анкаре истребителей F-35 и их совместного производства. По данным Пентагона, из-за прекращения сотрудничества с США по программе F-35 Турция недополучит $9 млрд.