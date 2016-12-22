Десять стран обвинили Россию во вторжении в Грузию в 2008 году

Россию обвинили во вторжении в Грузию десять лет назад. Совместное заявление десяти стран размещено на сайте американского посольства в Грузии. Документ поддержали Канада, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Великобритания и США.

«Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию мы до сих пор глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении. Страны также подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на основе резолюции ООН, Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права.

Страны призвали Россию отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии и полностью выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года. В частности, они призывают Россию «вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии». Страны также осудили подписание Россией союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией.

В то же время они отметили, что за десять лет Грузия достигла прогресса в укреплении демократии и добросовестного государственного управления, а также в процессе европейской и евро-атлантической интеграции и экономического развития. В связи с этим в документе выражается сожаление, что Абхазия и Южная Осетия не могут пользоваться благами, достигнутыми Грузией.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, бывший в 2008 году президентом, рассказал в интервью «Коммерсанту», что принял решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии ради сохранения мира и стабильности в Закавказье. По его словам, это стало единственно возможным шагом. Медведев также высказал мнение, что если у какого-либо государства есть договор о размещении на его территории российских сил, то никто не будет против него выступать. «Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем приводить в жизнь какие-то утопические идеи», — рассказал премьер-министр.

Грузинская армия вошла на территорию Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, начав бои в Цхинвале. В результате в конфликт вмешалась российская армия, начав операцию по «принуждению Грузии к миру». Медведев отмечал, что Россия проводит миротворческую миссию по прекращению насилия и убийства мирных жителей.