Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и Абхазии
В Абхазии в последнее время поставлена под сомнение справедливость по отношению к России и ее гражданам, в двусторонних отношениях образовалась «трещина» из-за «раздувающих ксенофобию» политиков, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Эта трещина рискует усугубиться, если народ, достойный лучшей доли, не положит предел безволию одних, лицемерию и амбициям других», — написал он в телеграм-канале.
Затулин сообщил, что ему поступило предложении от абхазских политических и общественных организаций (РПП «ФНЕА», ПП «Апсны», РОО «Аруаа», РОО «АНД», РОО «Наша Столица») о встрече с представителями оппозиции республики. Он намерен отправиться туда с визитом с 27 по 30 сентября.
В июле в Абхазии произошли массовые протесты из-за законопроекта аппарата президента о строительстве апартаментов и апарт-отелей на площади 150 га. Власти посчитали, что продажа этих объектов иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит госбюджет. Оппозиция и общественники заявили об угрозе нарушения демографического баланса в республике. В результате проект был отозван.
1 сентября Москва приостановила соцвыплаты учителям, врачам и работникам силовых структур в Абхазии и анонсировала коммерческие цены на электроэнергию осенью и зимой. Как объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, речь идет о соблюдении баланса тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран. Абхазские телеграм-каналы публиковали возможный протокол со встречи замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании в Москве в августе. Согласно нему, Москва, в частности, настаивает на ратификации двустороннего соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, вступлении в силу разрешения российским компаниям реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты и снятии ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.
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