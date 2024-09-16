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Военная операция на Украине ,  
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Подозреваемый в покушении на Трампа набирал добровольцев на Украину

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа набирал добровольцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Покушения на Трампа
По словам собеседников WSJ, Рут начал заниматься вербовкой в интернациональный легион Украины после того, как ему отказали в приеме в ВСУ, для этого он в том числе ездил в Киев
Райан Рут
Райан Рут (Фото: Reuters)

Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа американец Райан Рут набирал добровольцев для участия в конфликте на стороне Украины и был готов вступить в Вооруженные силы страны (ВСУ) сам, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на посты мужчины на платформе LinkedIn. Об этом ранее также писала The New York Post со ссылкой на источники.

По данным WSJ, до задержания Раут размещал в социальных сетях посты, где писал о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев. После начала военной операции 24 февраля 2022 года он призывал иностранцев ехать на Украину и «брать в руки оружие». В том же апреле мужчина посетил Киев, утверждает издание. Там он хотел разбить палаточный городок, чтобы привлечь иностранцев в ряды ВСУ, об этом Раут также писал в соцсети X.

У Раута несколько лет были проблемы с законом, он пытался найти себе глобальную цель в жизни, пишет WSJ со ссылкой на знакомых и посты фигуранта. «Я был бы чрезвычайно рад приглашению присоединиться к любому монументальному достойному делу, чтобы внести реальные изменения в наш мир», — писал Раут в своем профиле в LinkedIn.

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Фото:Marco Bello / Reuetrs

Раут рассказывал румынскому Newsweek, что не служил в американской армии. Два человека, которые познакомились с ним на Украине, сообщили WSJ, что американцу отказали во вступлении в ВСУ. Позднее он сосредоточил усилия на вербовке иностранцев в интернациональный легион территориальной обороны Украины, участвующий в боях на стороне украинских войск. Это подразделение изначально создавалось для привлечения добровольцев из-за рубежа.

«Это была его главная задача, которую он сам себе поставил», — сказал WSJ немецкий волонтер Крис Лутц, познакомившийся в Раутом на Украине. По его словам, украинская сторона не давала американцу такую задачу, но он считал вербовку своей «личной миссией».

Также Раут пытался заключить сделки о поставках беспилотников и ездил в соседние с Украиной страны, стремясь принять участие в дискуссиях об экспорте оружия, сказал WSJ сотрудник украинского подразделения медицинской НПО Джонни Роджерс.

Согласно данным из профиля Раута в LinkedIn, до 1998 года он учился в Университете сельскохозяйственных и технических наук Северной Каролины, где изучал машиностроение.

Подозреваемый в покушении на Трампа набирал добровольцев на Украину
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15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика, Рута задержали. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Это второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

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Дональд Трамп покушение на убийство Украина добровольцы наемники
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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