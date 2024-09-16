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Выборы президента США ,  
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Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение покушения на него

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него.

«Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере, штат Пенсильвания», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольф
Политика
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, где играл Трамп, после того как один из них заметил высунутый из кустов ружейный ствол. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле, позднее его задержали, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины, писало издание New York Post.

ФБР расценило произошедшее как попытку покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

По словам президента США Джо Байдена, он поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности экс-главы государства.

Трамп после предполагаемой попытки покушения был шокирован произошедшим, хотя и шутил в разговорах с друзьями и соратниками о том, что был расстроен из-за незаконченной игры в гольф, писала газета The New York Times. На фоне покушения ставки на победу Трампа на президентских выборах в США выросли.

Это уже второе покушение на Трампа, которое совершили за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

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Дональд Трамп Секретная служба США попытка покушения
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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