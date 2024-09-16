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Выборы президента США ,  
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Байден выступил с заявлением после возможной попытки покушения на Трампа

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Выборы президента США
Президент США заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности Трампа и что «высоко оценивает» ее работу. Он подчеркнул, что в США нет места насилию

Президент США Джо Байден заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Как я много раз говорил, в нашей стране нет места политическому насилию, как и любому насилию», — подчеркнул он.

По словам Байдена, его проинформировали о «возможной попытке покушения» на Трампа, он «с облегчением» узнал, что экс-президент не пострадал. Подозреваемый находится под стражей, констатировал американский лидер.

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Байден также отметил, что «высоко оценивает» работу Секретной службы и правоохранительных органов.

Вице-президент Камала Харрис в соцсети X также написала, что «насилию нет места в Америке».

ФБР заявило, что расследует предполагаемую попытку покушения на политика.

Агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, где Трамп играл в гольф, после того, как один из них заметил высунутый из кустов ствол. Мужчине удалось скрыться на автомобиле, позднее его задержали. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, писало издание New York Post.

Трамп заявил, что с ним все в порядке. После произошедшего он вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщал CNN.

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Елена Чернышова
Джо Байден Дональд Трамп стрельба покушение
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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