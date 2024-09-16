Байден выступил с заявлением после возможной попытки покушения на Трампа

Президент США заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности Трампа и что «высоко оценивает» ее работу. Он подчеркнул, что в США нет места насилию

Президент США Джо Байден заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Как я много раз говорил, в нашей стране нет места политическому насилию, как и любому насилию», — подчеркнул он.

По словам Байдена, его проинформировали о «возможной попытке покушения» на Трампа, он «с облегчением» узнал, что экс-президент не пострадал. Подозреваемый находится под стражей, констатировал американский лидер.

Байден также отметил, что «высоко оценивает» работу Секретной службы и правоохранительных органов.

Вице-президент Камала Харрис в соцсети X также написала, что «насилию нет места в Америке».

ФБР заявило, что расследует предполагаемую попытку покушения на политика.

Агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, где Трамп играл в гольф, после того, как один из них заметил высунутый из кустов ствол. Мужчине удалось скрыться на автомобиле, позднее его задержали. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, писало издание New York Post.

Трамп заявил, что с ним все в порядке. После произошедшего он вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщал CNN.