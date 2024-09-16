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Покушения на Трампа ,  
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В Кремле после покушения на Трампа заявили о невмешательстве в дела США

Сюжет
Покушения на Трампа
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Покушение на кандидата от Республиканской партии на выборах в президенты США Дональда Трампа — дело Вашингтона, в Кремле наблюдают за предвыборной борьбой, но не вмешиваются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы <...> наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. <...> Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. <...> Мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что связи подозреваемого в покушении Трампа американца Райана Рута с Украиной должны быть «головной болью» для спецслужб США, а не Кремля.

Подозреваемый в покушении на Трампа набирал добровольцев на Украину
Политика
Райан Рут

Ранее 16 сентября The Wall Street Journal написала, что Рут набирал добровольцев для участия в конфликте на стороне Украины и был готов вступить в Вооруженные силы страны (ВСУ) сам.

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ружейный ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика, Рута задержали. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Это второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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