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Военная операция на Украине ,  
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Смирнов рассказал, как курские школьники будут учиться в ПВР

Смирнов: для курских школьников организовали условия обучения в ПВР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Руслан Журкин / РИА Новости
Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

В Курской области в пунктах временного размещения (ПВР) создали условия для обучения эвакуированных школьников, сообщил в своем-телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

«В 31 пункте временного размещения организовали специальные учебные классы, еще в 20 ПВР созданы индивидуальные рабочие места», — написал он.

Часть курских школ перейдут на дистанционный формат
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Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости

До 20 сентября туда должны направить комплекты печатных учебных пособий. На данный момент более 13,5 тыс. детей из девяти приграничных районов Курской области получили электронные учебники, а также планшеты и ноутбуки, уточнил Смирнов.

Всего на дистанционном обучении сейчас находятся ученики 242 местных школ, в смешанном формате занятия проводятся в 102 школах. Очно школьники занимаются в 102 учебных заведениях, рассказал губернатор.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. Из-за сложной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

О том, что обучение в части местных школ, в том числе тех, на базе которых создали ПВР, переведут в дистанционный формат, Смирнов сообщил 22 августа. Речь шла о приграничных районах области, столице региона, Курчатове и Льгове. В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах приняли решение проводить занятия в смешанном формате.

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Курская область школьники ПВР школы дистанционное обучение Алексей Смирнов

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