SvD узнала, кто возглавит военную базу НАТО в Лапландии

Военной базой НАТО в Лапландии будет командовать Швеция, чтобы финны могли сосредоточиться на обороне южных частей, пишет SvD. Персонал базы будет в основном шведским. Россия критикует расширение НАТО на восток

Фото: Leon Neal / Getty Images

Военная база НАТО, которая сейчас создается в финской Лапландии, будет находиться под шведским командованием, сообщила газета SvD со ссылкой на источники.

О том, что в Лапландию перебросят дополнительные силы НАТО, издание сообщило в июле. Командование над базой передадут Швеции, чтобы финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей, сказал SvD один из источников.

Речь идет о передовых сухопутных силах (Forward Land Forces FLF) — подразделении, действующем в рамках программы расширенного передового присутствия НАТО, направленной на усиление позиций блока в странах Восточной Европы. В Финляндии также появится штаб наземных операций НАТО.

Программу расширенного передового присутствия НАТО приняли на саммите в Варшаве в 2016 году в качестве сдерживания Москвы и ответной меры на события на юго-востоке Украины и вхождение Крыма в состав России. Она подразумевала создание четырех многонациональных батальонов в странах Прибалтики и Польше. Позднее НАТО создала еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Их целью является «демонстрация мускул» России и предотвращение возможных нападений на союзников альянса, писал ABC.

Как отмечает SvD, Швеция будет нести ответственность за управление базой и руководство дислоцированными там войсками. Персонал базы будет в основном шведским, туда также могут отправить от 20 до 50 шведских офицеров, пишет издание.

Лапландия на востоке непосредственно граничит с Мурманской областью и Карелией.

Финляндия — единственная граничащая с Россией страна НАТО, в которой нет постоянного присутствия войск других стран альянса. Швеция вступила в блок весной 2024 года, а Финляндия — годом ранее.

В апреле газета Iltalehti сообщила со ссылкой на источники, что в финской провинции Южное Саво в городе Миккели также создают штаб сухопутных войск НАТО, этот факт подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Штаб, расположенный примерно в 140 км от границы с Россией, будет работать круглосуточно, в мирное время в нем будут планировать и проводить учебную деятельность НАТО в регионе. По данным газеты, штабом НАТО в Миккели будут руководить из штаб-квартиры в Норфолке на Восточном побережье США.

Россия критикует расширение НАТО, называя это угрозой своей безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — отмечал глава государства. НАТО отвергает обвинения в агрессивном расширении на восток: по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, страны Восточной Европы самостоятельно решили вступить в блок.