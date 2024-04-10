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В Финляндии создадут дополнительный штаб сухопутных войск НАТО

Iltalehti: дополнительный штаб сухопутных войск НАТО создается в Финляндии
В финском городе Миккели в 140 км от российской границы создается дополнительный штаб сухопутных войск Североатлантического альянса, пишет Iltalehti. В мирное время в нем будут планировать и проводить учебную деятельность НАТО
Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

В финском городе Миккели создается дополнительный штаб сухопутных войск НАТО, пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. Миккели находится примерно в 140 км от границы с Россией.

Так называемый штаб повышенной готовности будет работать круглосуточно. В мирное время в нем будут планировать и проводить учебную деятельность НАТО в регионе. Штаб-квартира НАТО в Миккели будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке на восточном побережье США, пишет газета.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил даннные о создании штаба. «Это рекомендовал командующий нашими силами обороны», — сказал он. По словам Грама, норвежцы хотят, чтобы все страны Северной Европы находились под руководством Норфолка в новой командной структуре НАТО.

«Для того чтобы мы могли по-настоящему воспользоваться преимуществами членства всех стран Северной Европы в НАТО, важно, чтобы у нас был один и тот же штаб всех вооруженных сил», — заявил глава норвежского Минобороны.

Около 375 новых офицеров из стран-членов НАТО должны прибыть в Норфолк, чтобы штаб мог руководить операциями сухопутных войск и быть готовым принять на себя управление Швецией и Финляндией, сообщили Iltalehti источники в альянсе. По их информации, не менее 25 финских офицеров отправятся в штаб-квартиру на восточном побережье США.

Грам подчеркивает, что Норвегия оказала решительную политическую поддержку усилиям финского правительство разместить в Финляндии дополнительный штаб НАТО.

Миккели был выбран по нескольким причинам, пишет газета. Во первых, в городе действует штаб финской армии. Во вторых, там также есть аэропорт. Кроме того, город — столица провинции Южное Саво, откуда родом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, отмечает издание.

Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией
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Бьорн Арильд Грам

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Дольше всего вопрос одобрения членства Финляндии решали Турция и Венгрия, при этом Анкара не согласилась на членство в альянсе Швеции.

В феврале министр обороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией после окончания военной операции на Украине. «Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит отношение к ситуации и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Грам.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не заинтересована в войне с кем-либо. Он отметил, что ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу.

В НАТО подчеркивали, что военный блок не хочет прямой войны с Россией. Москва неоднократно предупреждала о рисках эскалации из-за поставок Киеву западного оружия. Путин подчеркивал, что Россия не намерена начинать войну с Западом, такой сценарий возможен только при обороне.

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Теги
Финляндия НАТО штаб Норвегия Сухопутные войска
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