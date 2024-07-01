ABC узнало о переброске военных Испании в Словакию для сдерживания России

Испания перебросила в Словакию 784 военных в рамках программы НАТО по расширению присутствия в Восточной Европе, пишет ABC. По данным издания, на вооружении многонационального батальона стоит более 300 единиц техники

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Испания перебросила 784 военнослужащих в Словакию в рамках программы НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе, пишет ABC.

Испанские военнослужащие возглавят многонациональный батальон, в котором также числятся солдаты из Португалии, Чехии, Словакии и Словении, отмечает издание. Вместе с контингентом военнослужащих Мадрид направил туда разведывательные и боевые машины Centauro.

«Также на словацкой земле уже находятся военные машины Vamtac с различными системами вооружения, разведывательные машины, 105-мм гаубицы полевой артиллерии, огневая установка для ракет Mistral, машина разминирования, машины материально-технического обеспечения и другие, а также противодронные средства», — говорится в публикации ABC. Всего, по данным издания, на вооружении батальона НАТО в Словакии находится более 300 единиц техники.

Программу расширенного передового присутствия НАТО приняли на саммите в Варшаве в 2016 году в качестве сдерживания Москвы и ответной меры на события на юго-востоке Украины и вхождение Крыма в состав России. Она подразумевала создание четырех многонациональных батальонов в странах Прибалтики и Польше. Позднее НАТО создала еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Как пишет ABC, их целью является «демонстрация мускул» России и предотвращение возможных нападений на союзников альянса.

В конце мая премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает реализацию декларации «Большой семерки», принятой в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

После начала военной операции на Украине ряд западных политиков утверждают, что Россия по окончании конфликта может атаковать страны — члены НАТО. В частности, с таким заявлением выступал президент США Джо Байден. НАТО, как и отдельные страны блока, такие как Германия и Чехия, рассматривают Россию как угрозу.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл одной из причин начала военной операции на Украине расширение НАТО на восток. Вместе с тем он подчеркивал отсутствие у Москвы территориальных претензий к альянсу и геополитического, экономического, политического и военного интересов к подобному противостоянию.