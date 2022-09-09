Путин заявил о готовности России увеличить экспорт зерна

По его словам, в рамках зерновой сделки в беднейшие страны мира ушли лишь два корабля с зерном

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Президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности России поднял тему поставок зерна на мировые рынки и соглашения по экспорту украинской сельхозпродукции. Президент сказал, что до конца года Россия поставит на экспорт 30 млн т зерновых, но страна готова увеличить поставки до 50 млн т.

Глава государства рассказал, что в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов оттуда вышли 87 кораблей, 32 из которых остались в Турции. Три были направлены в ЮАР, три — в Израиль, семь — в Египет, 30 — в ЕС и только два в беднейшие страны по продовольственным программам ООН — в Йемен и Джибути. «Это 60 тысяч тонн и всего 3%», — сказал глава государства. «У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — заявил президент.

Путин также сообщил, что в некоторых европейских портах скопились сотни тысяч тонн российских удобрений. «Наши производители, речь идет, прежде всего, о калийных удобрениях, готовы на бесплатной основе передать их развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал президент.

В ходе выступления на этой неделе на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин прокомментировал зерновую сделку и посетовал на то, что страны Запада «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки. «То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. <...> Выяснилось, что они (западные страны. — РБК) в очередной раз грубо кинули, <...> надули не только нас, но и беднейшие страны», — отметил глава государства.

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