В ООН заявили об усилиях по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и зерна

В ООН заявили об усилиях по снятию ограничений на экспорт зерна из России

Организация объединенных наций предпринимает усилия, чтобы устранить препятствия для поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что прямых санкций относительно этих поставок нет, но другие введенные ограничения создают препятствия для экспорта этих продуктов.

«Есть служба поддержки в рамках Конференции ООН по торговле и развитию, которая пытается помочь частному сектору, много работает со страховыми компаниями, судоходными компаниями. Все это коммерческие сделки. Существует политическая атмосфера, но есть и коммерческая атмосфера. И бизнес-сообщество действует по-своему», — сказал он.

Дюжаррик отметил важность того, чтобы российские удобрения и зерно попали на мировые рынки, поскольку это влияет на ситуацию с продовольствием в других странах.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с ООН и Турцией соглашения о вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

Тогда же была подписана договоренность, которая предусматривает содействие ООН в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и зерна.

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Первый корабль с зерном покинул одесский порт 1 августа. С того момента с Украины вывезли более 1 млн т продовольствия. Однако российский президент Владимир Путин отмечал, что большая часть поставок идет богатым странам. При этом он указал, что до конца года Россия поставит на экспорт 30 млн т зерновых, но страна готова увеличить поставки до 50 млн т.

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва может выйти из «зерновой сделки», поскольку препятствия для поставок российского продовольствия сохраняются.