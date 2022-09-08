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Пентагон согласился передать Украине оружие на $675 млн

Американцы решили отдать Киеву боеприпасы для HIMARS, гаубицы, бронемашины, противотанковые орудия
Фото: Air Force Senior Airman Matt Porter / defense.gov
Фото: Air Force Senior Airman Matt Porter / defense.gov

Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $675 млн. Об этом было объявлено на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, речь идет о поставках дополнительных снарядов для РСЗО HIMARS, 105 мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, бронемашин Humvee, противотанковых орудий, легкого стрелкового оружия.

Остин добавил, что отдельные страны также готовы поставить Украине танки, радары и бронетранспортеры.

Глава Пентагона также сообщил, что накануне заседания контактной группы встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заместителем главы Генштаба ВСУ Евгением Мойсюком, которые проинформировали его о ходе военных действий и о том, какое еще вооружение нужно Киеву.

Ранее о планах утвердить такой транш писала The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника. Издание указывало, что США передадут Украине боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, транспортные средства и другую технику.

США начали выделять помощь Украине с начала военных действий. Для этой цели Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд. США выделяли и другую помощь Украине.

К концу июня РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что США стал крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.

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