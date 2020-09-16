В ЕС предложили России не обмениваться «вопросниками» по Навальному

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Европейский союз ожидает от России расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, которое должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Так в службе внешних связей Евросоюза ответили на запрос РБК по поводу заявления постоянного представительства России при ЕС о нестыковках в этом деле.

«ЕС очень ясно заявил об ожидании от российского правительства срочного прозрачного расследования в полном сотрудничестве с ОЗХО. Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», — ответили в службе внешних связей ЕС.

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