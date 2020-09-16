Отравление Навального , 16 сен, 15:44
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В ЕС предложили России не обмениваться «вопросниками» по Навальному
Алексей Навальный
Европейский союз ожидает от России расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, которое должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Так в службе внешних связей Евросоюза ответили на запрос РБК по поводу заявления постоянного представительства России при ЕС о нестыковках в этом деле.
«ЕС очень ясно заявил об ожидании от российского правительства срочного прозрачного расследования в полном сотрудничестве с ОЗХО. Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», — ответили в службе внешних связей ЕС.
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