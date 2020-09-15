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Отравление Навального ,  
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Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

Хайко Маас и Сергей Лавров
Хайко Маас и Сергей Лавров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил немецкому коллеге Хайко Маасу не политизировать ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает российский МИД.

«При этом было сказано, что нас [Россию] не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Алексеем Навальным либо с его родственниками и близкими», — говорится в сообщении.

МИД России считает, что создаются препятствия для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся у Германии материалам по болезни и лечению оппозиционера.

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Лавров указал на готовность Москвы содействовать расследованию и напомнил о запросах Генпрокуратуры страны об оказании правовой помощи, прежде всего в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов для расследования причин заболевания и госпитализации оппозиционера.

Последующее уклонение от ответа на запросы Россия будет расценивать как отсутствие у западных стран желания способствовать выявлению истины.

Накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с отравлением Навального. Российский лидер подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений в адрес Москвы.

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Ранее специалисты из Франции и Швеции обнародовали выводы (после того как коллеги из Германии передали им образцы биоматериалов), согласно которым Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Российскому оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, и политика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он впал в кому и его перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Теги: Сергей Лавров, Германия, Россия, Алексей Навальный
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