Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

Хайко Маас и Сергей Лавров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил немецкому коллеге Хайко Маасу не политизировать ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает российский МИД.

«При этом было сказано, что нас [Россию] не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Алексеем Навальным либо с его родственниками и близкими», — говорится в сообщении.

МИД России считает, что создаются препятствия для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся у Германии материалам по болезни и лечению оппозиционера.

Лавров указал на готовность Москвы содействовать расследованию и напомнил о запросах Генпрокуратуры страны об оказании правовой помощи, прежде всего в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов для расследования причин заболевания и госпитализации оппозиционера.