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Политика ,  
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Захарова подтвердила работу «шпиона ЦРУ» Смоленкова в посольстве в США
Ранее пресс-секретарь президента России подтверждал факт работы Олега Смоленкова в администрации главы государства. Телеканал CNN назвал Смоленкова одним из наиболее высокопоставленных источников ЦРУ в России

В российском посольстве в Вашингтоне работал сотрудник по имени Олег Смоленков, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова Telegram-каналу «Расстрига».

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Но еще раз говорю, что тут мне больше прокомментировать нечего — я его не знала. Единственное, что я знаю из «личностных оценок сослуживцев», что он занимался хозяйственными вопросами», — сказала она.

Захарова отметила, что со Смоленковым «не пересекалась», а комментирует ситуацию, «спровоцированную материалами CNN».

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«История осудит Трампа как худшего президента»: СМИ о шпионе ЦРУ в России

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли из России своего агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Источник газеты «Коммерсантъ» заявил, что речь идет об Олеге Смоленкове, в разные годы работавшем в посольстве в Вашингтоне и администрации президента.

«Когда CNN готовил этот материал, то к нам не обращался. Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», — заявила Захарова, назвав публикацию «элементом формирования предпочтений» аудитории CNN.

«Думаю, момент выбран неслучайно. Уже стартовала предвыборная гонка... CNN занимает позицию в поддержку любимых кандидатов, которые им нравятся, которые ассоциируются с определенными взглядами. И полемика, которая ведется в CNN, очевидно, в пользу тех, кто им нравится, и против тех, кто им не нравится», — пояснила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова говорила, что Москва поставила перед Вашингтоном вопросы по линии Интерпола в связи с публикациями в СМИ о том, что пропавший Олег Смоленков находится в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября заявил журналистам, что Смоленков работал в администрации президента, но «не относился к категории высоких или высших должностных лиц». «Имел доступ к данным спецслужб — нет, это я подтвердить не могу. Сколько лет, точно не знаю, но несколько лет он точно работал», — уточнил Песков.

Американский телеканал NBC сообщал, что Смоленков под собственным именем живет недалеко от Вашингтона и находится под охраной властей США.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: Мария Захарова, шпион, Посольство России
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