Захарова подтвердила работу «шпиона ЦРУ» Смоленкова в посольстве в США

Ранее пресс-секретарь президента России подтверждал факт работы Олега Смоленкова в администрации главы государства. Телеканал CNN назвал Смоленкова одним из наиболее высокопоставленных источников ЦРУ в России

В российском посольстве в Вашингтоне работал сотрудник по имени Олег Смоленков, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова Telegram-каналу «Расстрига».

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Но еще раз говорю, что тут мне больше прокомментировать нечего — я его не знала. Единственное, что я знаю из «личностных оценок сослуживцев», что он занимался хозяйственными вопросами», — сказала она.

Захарова отметила, что со Смоленковым «не пересекалась», а комментирует ситуацию, «спровоцированную материалами CNN».

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли из России своего агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Источник газеты «Коммерсантъ» заявил, что речь идет об Олеге Смоленкове, в разные годы работавшем в посольстве в Вашингтоне и администрации президента.