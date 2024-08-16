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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Захват Киевом населенных пунктов в Курской области не вызвал полной поддержки в НАТО. Не все партнеры Украины понимают конечные цели ВСУ, есть также опасения, что операция отвлекает войска с основной линии фронта
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Несколько партнеров Украины в НАТО поддержали атаку на Курскую область, назвав ее формой самообороны, но некоторые страны высказали свои опасения как в частном порядке, так и публично, пишет Bloomberg.

Действия Киева могут отвлечь крайне необходимые войска от линии фронта и стать причиной раскола среди партнеров Украины, рассказали агентству западные чиновники на условиях анонимности. Прежде всего не ясна конечная цель ВСУ — если речь идет о получении Украиной козыря на переговорах, то время, выбранное для нападения, может сыграть не на пользу Киеву, сказал один из собеседников Bloomberg. Другой источник рассказал, что западные правительства сомневаются в способности Украины удержать под своим контролем занятую часть Курской области.

В публичном поле самым видным западным чиновником, который подверг критике наступление ВСУ, стал итальянский министр обороны Гвидо Кросетто. Он назвал действия Украины эскалацией, которая отдаляет перспективу прекращения огня. Однако его слова дезавуировала глава правительства Джорджа Мелони: она пояснила, что стремление Италии к перемирию не мешает Риму поддерживать Киев. Более того, добавили источники, премьер наложила строгий запрет на публичные заявления о конфликте.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Наиболее ярыми сторонниками действий Украины стали восточноевропейские члены НАТО. Польский премьер Дональд Туск заверил, что поддержка со стороны Варшавы не сдвинулась «ни на йоту», и не придал значения использованию ВСУ западного оружия на территории России. «Я в курсе, и мы все знаем, каковы риски», — сказал Туск.

Немецкие власти отреагировали более сдержанно. В правительстве Германии не стали оценивать само нападение, но отметили, что оно готовилось «по-видимому, в большой тайне и без обратной связи». Использование немецкой военной техники станет объектом «интенсивного диалога», пообещали в Берлине.

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Фото:Google Maps

Операция ВСУ в Курской области продолжается десятый день — с 6 августа. К 12 августа украинские войска контролировали 28 населенных пунктов, говорил губернатор Алексей Смирнов. По данным командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апты Алаудинова, ВСУ задействовали 11 тыс. военных.

Президент Владимир Путин счел, что украинская сторона таким образом старается улучшить свои переговорные позиции. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — продолжил он. Путин охарактеризовал действия Киева как провокацию. В Киеве также признавали, что операция была призвана улучшить переговорные позиции страны.

По сведениям CNN, американская сторона была не в курсе планов Украины, но теперь некоторые чиновники в США ожидают от России «жестокого возмездия», писала The Wall Street Journal. «Это создает реальную дилемму для Путина», — оценил ситуацию американский президент Джо Байден.

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