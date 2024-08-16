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Военная операция на Украине ,  
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Пять торговых сетей заморозят цены в Курской области из-за вторжения ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Зафиксируют цены «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента» и Metro. Торговые сети поставляют жителям гуманитарную помощь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента» и Metro приняли решение заморозить цены в Курской области на весь ассортимент товаров, говорится в поступившем в РБК сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на специальный режим с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости. Обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно», — сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В АКОРТ добавили, что в области работают почти все магазины торговых сетей, их закрывают в крайних случаях: если объявлена эвакуация населения, если есть прямая угроза безопасности работников и посетителей и когда нет возможности подвоза товаров.

В АКОРТ добавили, что торговые сети оказывают гуманитарную помощь жителям региона. С 8 по 13 августа было передано более 300 т продуктов и товаров первой необходимости в самом регионе, еще 14 т передали в пункты временного размещения в Московской области.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Красноярский край поблагодарил ретейл за поддержку в этой ситуации.

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Фото:John Moore / Getty Images

Уехавшим из приграничных районов курянам предоставляют единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека по решению президента Владимира Путина, также люди получают еще 15 тыс. руб. в рамках действующего режима ЧС.

Кроме того, в рамках режима ЧС жители могут получить выплаты в связи с частичной утратой имущества первой необходимости (75 тыс. руб.) и полной утратой (150 тыс. руб.), получившие легкий вред здоровью могут рассчитывать на выплату 300 тыс. руб., средний или тяжкий вред — 600 тыс. руб., родственники погибших получат по 1,5 млн руб.

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Мария Котова Мария Котова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область торговля X5 Retail Group «Лента» «Магнит» Metro
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