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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области

ТАСС: ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Мост разрушен в Глушковском районе, где объявлена обязательная эвакуация населения, теперь она затруднена. В районе несколько переправ через Сейм, какая именно утрачена, не уточняется
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ уничтожили мост в Глушковском районе Курской области через реку Сейм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Ранее об ударах украинских сил по мосту сообщила Baza.

В силовых структурах региона сообщили агентству, что удар по мосту осложнит эвакуацию. «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», — сказал собеседник ТАСС.

О каком именно мосте идет речь, не уточняется. В этом районе через Сейм переброшено несколько мостов: в райцентре Глушково (отсюда идет основная дорога из района на Курск через Рыльск), селе Званное, селе Карыж и еще нескольких населенных пунктах.

14 августа в Глушковском районе объявили обязательную эвакуацию населения. Глава района Павел Золотарев рассказал, что представители власти объезжают Глушково, объясняют людям необходимость выезда, но некоторые пожилые отказываются уезжать, так как не хотят оставлять свое хозяйство.

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Фото:John Moore / Getty Images

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины на юге и на западе и уже давно в течение военной операции подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Его не затронул прорыв украинских войск на прошлой неделе, однако армия Украины действует в соседнем Кореневском районе и находящихся к востоку от него Суджанском и Беловском (здесь сообщали о заходах ДРГ, он граничит с Краснояружским районом Белгородской области, где также фиксировали активность ВСУ у границ). Во всех этих районах Курской области идет эвакуация. Также жители покидают еще один приграничный район, Рыльский.

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