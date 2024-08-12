WSJ узнала о реакции чиновников США на нападение на Курскую область

Часть чиновников США допускают возмездие со стороны Москвы, но опасений сильной эскалации нет, пишет газета

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В Вашингтоне не возникло опасений эскалации после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, однако часть американских чиновников выразили обеспокоенность тем, что российские власти могут пойти на «жестокое возмездие». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам помощников президента Джо Байдена, ожидается, что боевые действия в регионе будут «напоминать сражения внутри Украины», что даст Москве возможность «не реагировать слишком остро».

Газета The Times написала, что украинские чиновники также готовятся к жесткому ответу России на атаки ВСУ в Курской области, которые могут включать попытки ударить по правительственным зданиям, в том числе по парламенту.

По мнению высокопоставленного украинского чиновника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». И это может стать большой проблемой для украинской ПВО, отметил он. Другой украинский чиновник в разговоре с AFP сообщил, что страна готовится к ответу России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона. Столкновения продолжаются почти неделю.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Из приграничных районов эвакуировали более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. размещены в ПВР, сообщило МЧС 10 августа.

11 августа Минобороны сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп вооруженных сил Украины в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.