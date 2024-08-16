МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей Сумской области

МВД Украины готово эвакуировать 25 тыс. жителей Сумской области, уже вывезены 21 тыс. человек. Глава областной военной администрации называл «напряженной» ситуацию в регионе, который граничит с Курской областью

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Украинские власти готовы к любому сценарию, в том числе к принудительной эвакуации жителей Сумской области, заявил в ходе телемарафона глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова приводит УНН.

«На данный момент эвакуировано 21 тыс. наших граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах Сумщины. Мы готовы к эвакуации, еще 25 тыс. человек, в том числе детей. Уже 70% детей эвакуированы», — сказал он.

Клименко добавил, что власти готовы к любому развитию событий, в том числе принудительной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов. Большинство вывезенных украинцев размещают в безопасных районах Сумской области, их также принимают в Киевской и Полтавской областях.

14 августа Клименко сообщал о решении эвакуировать жителей 183 населенных пунктов Сумской области. Глава областной военной администрации Владимир Артюх называл «достаточно напряженной» ситуацию в этом регионе.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в Сумской области. 7 августа украинские власти объявили принудительную эвакуация из пяти общин региона.

Генштаб Украины ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области. Туда пускают только украинских граждан с регистрацией проживания в этом регионе.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. Глава Генштаба России Валерий Герасимов называл целью наступления ВСУ захват Суджанского района.