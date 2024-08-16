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Военная операция на Украине ,  
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МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей Сумской области

МВД Украины: власти готовы к принудительной эвакуации жителей Сумской области
Сюжет
Военная операция на Украине
МВД Украины готово эвакуировать 25 тыс. жителей Сумской области, уже вывезены 21 тыс. человек. Глава областной военной администрации называл «напряженной» ситуацию в регионе, который граничит с Курской областью
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинские власти готовы к любому сценарию, в том числе к принудительной эвакуации жителей Сумской области, заявил в ходе телемарафона глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова приводит УНН.

«На данный момент эвакуировано 21 тыс. наших граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах Сумщины. Мы готовы к эвакуации, еще 25 тыс. человек, в том числе детей. Уже 70% детей эвакуированы», — сказал он.

Клименко добавил, что власти готовы к любому развитию событий, в том числе принудительной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов. Большинство вывезенных украинцев размещают в безопасных районах Сумской области, их также принимают в Киевской и Полтавской областях.

14 августа Клименко сообщал о решении эвакуировать жителей 183 населенных пунктов Сумской области. Глава областной военной администрации Владимир Артюх называл «достаточно напряженной» ситуацию в этом регионе.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в Сумской области. 7 августа украинские власти объявили принудительную эвакуация из пяти общин региона.

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Фото:John Moore / Getty Images

Генштаб Украины ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области. Туда пускают только украинских граждан с регистрацией проживания в этом регионе.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. Глава Генштаба России Валерий Герасимов называл целью наступления ВСУ захват Суджанского района.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Сумская область эвакуация МВД Украины
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