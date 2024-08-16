Беглов отчитался об усилении защиты Финского залива от воздушных атак

Беглов рассказал, что в акватории формируют кольцо радиолокационных станций и наращивают группировку средств для уничтожения беспилотников и иных целей. В январе как минимум один портовый терминал в заливе был атакован дроном

Финский залив (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают акватории Финского залива от атак с воздуха, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов на конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия».

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», — сказал Беглов (цитата по ТАСС).

В январе Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью. «Фонтанка» писала, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, а его обломки рухнули по адресу: Угольная гавань, 32 (Кировский район Санкт-Петербурга). Там находится Петербургский нефтяной терминал. Его владельцы поблагодарили военных за предотвращение «чудовищной катастрофы».

В том же месяце в порту Усть-Луга (находится на берегу Финского залива) произошел пожар на терминале НОВАТЭКа, компания сообщала, что причиной возгорания было «внешнее воздействие» — какое именно, не уточнялось. Работа производственного комплекса была остановлена на трое суток.

Вслед за этим в морских портах области — помимо Усть-Луги, это Выборг, Высоцк и Приморск — ввели режим повышенной готовности, в связи с «возросшим уровнем возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины».

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, «Большой порт Санкт-Петербург» (БПСПб) на фоне атак беспилотников перестал в феврале отгружать селитру, перевалку планировалось перенести в Усть-Лугу или другой населенный пункт.

В Ленинградской области и после январских атак сбивали беспилотники — например, в марте один из дронов уничтожили у нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе, это была вторая атака в этом районе за два дня.