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Военная операция на Украине ,  
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Совладелец нефтяного терминала в Петербурге назвал его целью атаки дрона

Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин назвал его целью атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью Минобороны сообщило о перехвате дрона над Ленобластью. В Петербургском нефтяном терминале поблагодарили ведомство, заявив, что системы ПВО предотвратили атаку, которая привела бы к жертвам и урону экологии
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские системы ПВО предотвратили «чудовищную катастрофу», сообщил совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин, поблагодарив Минобороны и президента Владимира Путина.

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — передал РБК слова Скигина его представитель.

В ночь на 18 января Министерство обороны впервые с начала военных действий на Украине сообщило о перехвате беспилотника над территорией Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки рухнули по адресу: Угольная гавань, 32, где находится терминал, передавало издание. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, никто не пострадал.

Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при отражении атаки дрона
Политика
Фото:Яндекс.Карты

В ПНТ сообщили «Деловому Петербургу», что предприятие работает в штатном режиме, оборудование не повреждено, пожара на территории терминала не было.

Петербургский нефтяной терминал был образован в 1995 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — 12,5 млн т в год. В 2022 году в ПНТ перегрузили 8,8 млн т светлых и темных нефтепродуктов (перевалкой сырой нефти терминал не занимается). Выручка предприятия по итогам года составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб. Петербургская администрация считает ПНТ стратегическим партнером.

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Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург нефтяной терминал Михаил Скигин беспилотники дрон
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