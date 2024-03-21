«Ъ» узнал о прекращении отгрузки селитры в Петербурге из-за дронов
«Большой порт Санкт-Петербург» (БПСПб) на фоне атак беспилотников перестал в феврале отгружать селитру, в будущем перевалку перенесут в Усть-Лугу или другой населенный пункт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Операции прекратили по распоряжению властей и указания перенести их за пределы города, заявили собеседники издания. По словам одного из них, после январской атаки на Петербургский нефтяной терминал губернатор Александр Беглов опасается вероятной диверсии с разрушительными для города последствиями, поскольку аммиачная селитра потенциально взрывоопасна.
Объем перевалки — около 3 млн тонн ежегодно, рассказал собеседник газеты. Как указывает издание, для порта, который и без того находится в сложном положении в связи с утратой торговых операций с Европой, это довольно значимый удар.
По результатам 2022 года морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» оказался самым пострадавшим от международных санкций, грузооборот снизился на 37,5%. По итогам 2023-го грузооборот вырос на 28%, но все еще отстает от показателя 2021 г. на 20%
С середины до конца февраля РЖД вводило ограничения на погрузку аммиачной селитры и нитрата аммония со следованием до станций Бронка, Автово, Новый Порт для всех грузополучателей. Компания объясняла это решение «обстоятельствами, возникшими из-за ограничения перевалки груза в Большом порту Санкт-Петербург». На март запрет продлен, отметил один из источников газеты.
Производители, отгружавшие продукцию через порт Санкт-Петербург, ищут альтернативные варианты экспорта, рассказали источники газеты, приближенные к химическим компаниям. По их оценке, ситуация осложняется тем, что в России не хватает портовых мощностей для перевалки удобрений, а имеющиеся уже законтрактованы.
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Для перенаправления селитры в Усть-Лугу местную инфраструктуру следует модернизировать под новые требования перевалки в укрепленных контейнерах, в связи с чем химзаводы сейчас частично работают «на склад», рассказали источники «Коммерсанта». Они заверили в отсутствии критической ситуации, поскольку селитра испытывает высокий спрос на внутреннем рынке на фоне посевной кампании.
При этом, по мнению источников на химическом рынке, установке и согласование в Усть-Луге и иных портах нового оборудования потребует значительного времени и инвестиций. Один из них предупредил, что перенос в Усть-Лугу не увеличит логистические расходы, но если выберут другой порт «еще дальше», разница может оказаться ощутимой.
В начале марте петербургский губернатор отчитался, что системы ПВО в регионе находятся в состоянии готовности и обеспечивают безопасность. В середине месяца беспилотник сбили у нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), производство продолжило работу, разрушений и погибших не было.
Детонация селитры стала причиной мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Она находилась в складских помещениях. Причиной стали сварочные работы, которые проводились в это время. Погибли более 150 человек, 5 тыс. пострадали.
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