Казахстан на фоне атаки ВСУ на Курскую область призвал к мирному решению

Казахстан призвал противоборствующие стороны разрешить конфликт мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария. Бои в Курской области идут с 6 августа

Люди во время получения гуманитарной помощи в Рыльске, Курская область (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Власти Казахстана призвали Украину и Россию к мирному решению конфликта на фоне вторжения украинских Вооруженных сил (ВСУ) в российскую Курскую область, заявил ТАСС официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

«Во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств», — отметил Смадияров.

В этой связи Казахстан выступает за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария. По словам Смадиярова, Астана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на поиск конструктивных решений.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов, где могут оставаться около 2 тыс. мирных жителей, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

В Киеве назвали целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. По словам президента России Владимира Путина, одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, уточнил Путин, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Он также счел бесперспективными попытки вести мирные переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям».