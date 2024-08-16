CNN объяснил нежелание США разрешать ВСУ удары ATACMS по Курской области

Нежелание США связано не с риском эскалации, а с тем, что у них ограничены запасы ракет, которые они могут предоставить Украине, поэтому в Вашингтоне считают, что их лучше использовать для атак на других направлениях, передает CNN

США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников телеканала, нежелание Вашингтона связано не с риском эскалации, а с тем, что у страны ограничены запасы ракет, которые она может предоставить Киеву, поэтому там считают, что их лучше использовать для ударов по объектам в Крыму.

Некоторые западные чиновники также обеспокоены тем, что Киев бросил в Курскую область часть своих наиболее опытных войск, а Россия может использовать появившиеся слабые места на других участках фронта. По их мнению, Украина не может позволить себе потерять эти силы, поскольку это «создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться».

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины писала о просьбе Киева к Вашингтону позволить ему задействовать ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та использует для отражения атаки на Курскую область.

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике Соединенных Штатов. На уточняющий вопрос, готов ли Вашингтон поддержать удар по Москве или другому российскому городу в случае появления данных о якобы подготовке оттуда атаки, она ответила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России».

Позднее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ответ на вопрос о возможной отмене ограничений на использование ракет ATACMS подчеркнул, что позиция США по поводу ударов американским оружием по российской территории не изменилась. Он уточнил, что «в конечном счете решения о том, как Украине проводить военные операции, должна принимать она сама».

В июне The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников писала, что Соединенные Штаты ограничили радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву наносить удары по российским аэродромам. В Пентагоне поясняли, что ВСУ могут бить из американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

Владимир Путин тогда заявлял, что удары Киева по территории России «близки к агрессии». По его словам, западные страны поставляют оружие на Украину и говорят, что дальше ничего не контролируют. «И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем», — предупреждал он.