Салливан заявил о сохранении ограничений на удары ATACMS вглубь России

Украина по-прежнему не может применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, заявил советник по национальной безопасности США. Путин предупреждал об ответных мерах в случае таких ударов

Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США по-прежнему не разрешают Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Наша политика не изменилась», — сказал Салливан.

9 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Киев на саммите НАТО в Вашингтоне намерен просить Соединенные Штаты позволить использовать американское оружие для ударов вглубь России. О попытках Киева убедить Вашингтон отменить ограничения на удары ракетами ATACMS в июне сообщало также агентство Associated Press. «К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. Вот в чем проблема», — говорил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев, слова которого приводило AP.

Как писала газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, США ограничили радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам. В Пентагоне поясняли, что Украина может наносить удары из поставленного ей американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

США в мае смягчили ограничения на применение украинскими вооруженными силами американского оружия в Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Как уточняла The Wall Street Journal, Киеву разрешат удары с помощью РСЗО HIMARS по целям, которые используются для наступления на этом направлении. Президент Джо Байден при этом исключал разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — говорил Путин.