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Военная операция на Украине ,  
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Салливан заявил о сохранении ограничений на удары ATACMS вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина по-прежнему не может применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, заявил советник по национальной безопасности США. Путин предупреждал об ответных мерах в случае таких ударов
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США по-прежнему не разрешают Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Наша политика не изменилась», — сказал Салливан.

9 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Киев на саммите НАТО в Вашингтоне намерен просить Соединенные Штаты позволить использовать американское оружие для ударов вглубь России. О попытках Киева убедить Вашингтон отменить ограничения на удары ракетами ATACMS в июне сообщало также агентство Associated Press. «К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. Вот в чем проблема», — говорил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев, слова которого приводило AP.

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Как писала газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, США ограничили радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам. В Пентагоне поясняли, что Украина может наносить удары из поставленного ей американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

США в мае смягчили ограничения на применение украинскими вооруженными силами американского оружия в Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Как уточняла The Wall Street Journal, Киеву разрешат удары с помощью РСЗО HIMARS по целям, которые используются для наступления на этом направлении. Президент Джо Байден при этом исключал разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — говорил Путин.

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Теги
Елена Чернышова
Джейк Салливан ATACMS ракетные удары Россия
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