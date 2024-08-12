Зеленский поручил добиться разрешения Запада по ударам дальнобойных ракет

Минобороны Украины и дипломаты составят список действий, как добиться разрешения Запада по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России. Кремль указывал, на то, что Запад все больше втягивается в конфликт

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

На Украине разработают план действий, чтобы добиться получения от Запада разрешения использовать его дальнобойное оружие на российской территории, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания ставки, где он дал соответствующее поручение.

«Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал он в телеграм-канале.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и «настаивал на необходимости отмены запретов на поражение военных объектов на территории противника». Лекорню по итогам беседы заявил, что обсудил с Умеровым «развитие ситуации на фронте и дальнейшую французскую поддержку» Киева.

Украина располагает дальнобойными ракетами от США (ATACMS), Британии (Storm Shadow), Франции (Scalp). Вашингтон разрешил Киеву использовать поставленное им оружие для ударов по России в районе Белгорода и Харькова, но это не распространяется на ATACMS.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского писала, что после вторжения украинских сил в Курскую область Киев обратился к Вашинтону с просьбой разрешить использовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые российские силы используют для ответных атак.

Президент Владимир Путин призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России. Кремль указывал, что применение зарубежного оружия ВСУ указывает на все больше втягивания Запада в конфлит.