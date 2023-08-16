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Le Monde узнала об отказе африканского союза от применения силы в Нигере
Le Monde: Африканский союз отказался от применения силы против мятежников в Нигере
Африканский союз отверг любую возможность военной интервенции в Нигер, сообщает Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с позицией Совета мира и безопасности (СМБ) Африканского союза — органа, назначенного для принятия решений по вопросам урегулирования конфликтов.
Один из собеседников Le Monde уточнил, что, хотя Африканский союз и выступил против мятежа в Нигере, делегаты и лидеры, присутствовавшие на встрече, решили не поддерживать военную интервенцию, опасаясь, что это может спровоцировать «кровавую войну». Источники газеты добавили, что официальная позиция объединения будет вскоре официально опубликована.
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