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Le Monde узнала об отказе африканского союза от применения силы в Нигере

Le Monde: Африканский союз отказался от применения силы против мятежников в Нигере

Африканский союз отверг любую возможность военной интервенции в Нигер, сообщает Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с позицией Совета мира и безопасности (СМБ) Африканского союза — органа, назначенного для принятия решений по вопросам урегулирования конфликтов.

Один из собеседников Le Monde уточнил, что, хотя Африканский союз и выступил против мятежа в Нигере, делегаты и лидеры, присутствовавшие на встрече, решили не поддерживать военную интервенцию, опасаясь, что это может спровоцировать «кровавую войну». Источники газеты добавили, что официальная позиция объединения будет вскоре официально опубликована.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев